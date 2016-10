National Geographic Wildlife 16:10 bis 16:30 Dokumentation Spiel des Lebens Überleben durch Anpassung CZ 2015 2016-10-28 16:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Krokodile bevölkern die Erde bereits seit rund 200 Millionen Jahren. Damit sind sie sogar Zeitzeugen der Dinosaurier. Warum die Dinos ausstarben und die Krokodile bis heute überleben konnten? Die archaisch anmutenden Echsen waren und sind einfach perfekt an ihre Umwelt angepasst. Sie verfügen über einen extrem langsamen Stoffwechsel und können mitunter ein Jahr lang ohne Nahrung auskommen. Doch auch andere Spezies haben sich im Laufe von Jahrmillionen kaum verändert. Zu ihnen gehören die Haie, deren Physiognomie und Verhalten sie seit Urzeiten zu Gewinnern im Spiel des Lebens machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life

