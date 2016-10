National Geographic Wildlife 09:40 bis 10:30 Dokumentation Expedition Wild Unter Wölfen USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken 15 Jahre ist es her, dass erstmals Wölfe im Yellowstone-Nationalpark ausgewildert wurden. Für Casey Anderson ist dieses Jubiläum ein Anlass, sich auf die Spuren der Raubtiere zu heften und zu beobachten, wie sie mit dem harten Winter in den Rocky Mountains zurechtkommen. Casey bringt den Zuschauern die einzigartigen körperlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen näher, die Wölfe - und ihre nahen Verwandten wie Kojoten und Füchse - zu solch erfolgreichen Jägern machen. Können aus diesem Projekt wichtige Lehren für die zukünftige Auswilderung von Wölfen und anderen Raubtieren gewonnen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa