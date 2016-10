National Geographic Wildlife 06:05 bis 06:30 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Arktis CZ 2016 2016-10-21 23:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Arktis gehört zu den letzten ausgedehnten Wildnisgebieten der Erde. Mit ihrer sich stetig verändernden Eislandschaft und den heftigen Wetterbedingungen gilt sie weltweit als eine der unwirtlichsten Regionen und hat sich so vor menschlichem Einfluss weitestgehend geschützt. Isoliert und weiträumig unbesiedelt, ist der hohe Norden die Heimat einer erstaunlich großen Vielfalt von teils hoch spezialisierten Tieren. So leben etwa Eisbär, Walross, Orca, Elch und Wolf hier. Die Folgen der Erderwärmung wirken sich allerdings nirgends so stark aus wie in der Arktis - ihre Zukunft hängt am seidenen Faden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild

