Dokumentation Wüstenlandschaften Wildes Ägypten GB 2015 In Ägypten ist Regen äußerst selten und die Sonneneinstrahlung nahezu brutal. Das Land besteht zu einem großen Teil aus fast menschenleerer Wüste. Auch Vegetation sucht man hier auf den ersten Blick vergebens. Trotzdem: Die Wüste lebt. Einzigartig ist jedoch der extreme Gegensatz zwischen der Weite der trockenen Sand- und Gerölllandschaften und den äußerst fruchtbaren, dicht besiedelten Regionen am Ufer des Nils. Der längste Fluss der Erde ist für das Reich der Pyramiden seit Jahrtausenden die zentrale Lebensader. Originaltitel: Desert Lands of the Middle East