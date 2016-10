National Geographic Wildlife 20:10 bis 21:00 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Dr. Fix-It-All USA 2015 2016-10-20 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Manchmal doktern die Kunden selbst an ihren Tieren herum. Dr. Pol und sein Team müssen die teils verunglückten DIY-Maßnahmen dann irgendwie noch retten. Dr. Brenda bekommt es mit dem falsch geschienten Beinbruch eines Welpen zu tun, während Dr. Pol einen Mops behandelt. Der Hund hat sich bei einem Kampf an der Schnauze verletzt und sein Besitzer wollte die klaffende Wunde mit Sekundenkleber schließen. Für Jagdhund Sadie steht derweil alles auf dem Spiel, sollte Dr. Brenda eine unprofessionelle Naht nicht mehr korrigieren können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol