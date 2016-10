National Geographic Wildlife 17:45 bis 18:35 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Kleine bissige Monster USA 2014 2016-10-20 06:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Fälle in Hundezonen machen Cesar zu schaffen. Tamis Terrier-Mischling Isaboo jagt hinter Leuten her und beißt ihnen in die Knöchel. Die anderen Hundebesitzer sind Isaboos Unberechenbarkeit satt: Falls Cesar das Tier nicht zähmen kann, wird Tami aus der Hundezonengruppe ausgeschlossen. Ähnlich könnte es Katherine ergehen, deren Bulldogge Bella sämtliche Hunde angreift. Nun liegt es an Cesar, ob Bella sich bessert oder einen anderen Hund eines Tages ernsthaft verletzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue