National Geographic Wildlife 08:05 bis 08:50 Dokumentation Drei Bären: Schule des Lebens 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Welche Überlebensstrategien muss ein junger Bär erlernen? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an, wo er das Licht der Welt erblickt. Denn die Gefahren, denen Bären ausgesetzt sind, fallen je nach der Region, in der sie aufwachsen, völlig unterschiedlich aus. "Drei Bären - Schule des Lebens" hat einen Polarbären, einen Lippenbären und einen Braunbären über drei Jahre mit der Kamera begleitet und zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie sie ihren Weg ins Erwachsenenleben meistern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bear Essentials

