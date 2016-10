National Geographic Wildlife 03:20 bis 04:15 Dokumentation Beast Man - Auf Monstersuche Das Ding aus dem Dschungel GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In den tropischen Regenwäldern des Kongobeckens ist er als "Mokele-Mbembe" bekannt, was übersetzt soviel heißt wie "der den Lauf des Flusses stoppt". Sein Aussehen: Etwa so groß wie ein Elefant, aber mit einem langen und relativ dünnen Hals, kleinem Kopf und langem Schwanz. Die Beschreibung lässt sofort an die Sauropoden denken, jene vierbeinigen Dinosaurier, die die größten landbewohnenden Wirbeltiere aller Zeiten waren. Ist es wirklich möglich, dass Dinosaurier bis in die heutige Zeit überlebt haben? Oder handelt es sich bei Mokele-Mbembe um eine ganz andere, bis heute im Dschungel verborgen gebliebene Spezies? Der Biologe Pat Spain hat sich in Kamerun auf die Suche nach den mysteriösen Urwald-Giganten begeben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beast Man

