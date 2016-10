National Geographic Wildlife 21:45 bis 22:35 Dokumentation Ein Jahr am Great Barrier Reef Frühlingserwachen AUS 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Great Barrier Reef bahnt sich mit großen Schritten der Frühling an. Alljährlich zu dieser Jahreszeit findet ein Naturschauspiel der Extraklasse statt: Bei der Korallenblüte stoßen Abermillionen Korallen in einer bestimmten Vollmondnacht im November ihre Samen und Eizellen ab, um sich zu vermehren. Dabei hängt alles davon ab, dass das Absondern der Keimzellen synchron geschieht, da sonst Ei und Spermium aufgrund der Meeresströmungen nicht zueinander finden würden. Derweil haben sich bereits viele andere Meeresbewohner versammelt: Für sie ist die Korallenblüte ein gefundenes Fressen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life on the Barrier Reef