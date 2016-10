National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:20 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Great Barrier Reef CZ 2016 2016-10-19 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Korallenriffe gehören zu den facettenreichsten Ökosystemen unserer Erde und werden daher auch als Regenwälder der Meere bezeichnet. Mit einer Länge von mehr als 2.300 Kilometern gilt das Great Barrier Reef als das größte der Welt. Es beherbergt eine enorme Bandbreite an hoch spezialisierten Lebensformen und ist zudem die einzige lebende Struktur, die vom Weltall aus sichtbar ist. In dem Unterwasserparadies mit seinen Tintenfischen, Meeresschildkröten, Seekühen, Quallen und Riffhaien werden die Auswirkungen der sich erhöhenden Wassertemperatur und der Meeresverschmutzung jedoch immer stärker spürbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild