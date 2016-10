National Geographic Wildlife 17:50 bis 18:35 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Bissige Stella USA 2014 2016-10-19 06:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Weimaraner-Hündin Stella ist der neuste Albtraum der Nachbarschaft. Sie und ihre Besitzer sind zwar erst kürzlich zugezogen, haben aber schon einen schlechten Ruf. Nicht nur, dass das Tier ständig bellt, es verhält sich auch gegenüber kleinen Hunden aggressiv. Als Stella auch noch Hundehalterin Tina beißt, ruft diese nach Cesar. Das erste Training läuft gut, doch dann passiert das Undenkbare: Stella beißt Tina erneut. Wird Tina Stellas Resozialisierung nun weiterhin unterstützen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue