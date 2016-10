National Geographic Wildlife 15:25 bis 16:10 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Born to Be Wild USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die meisten Tiere sind normalerweise friedliche Vertreter. Doch wenn man sie provoziert, beweisen sie: Wir können auch anders! Was passiert zum Beispiel, wenn eine Katze auf einem Segelflugzeug festklemmt - und zwar Hunderte Meter über dem Boden? Wie verhält sich ein Fischadler, der versehentlich an einen Angelhaken geraten ist? Und was hat es mit einem Bison auf sich, der sich mit einem Auto gewissermaßen duellieren will? "Tiere außer Rand und Band" präsentiert die schrägsten Fälle tierischen Zorns und macht klar, warum Abstand oft ratsam ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild