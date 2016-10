National Geographic Wildlife 09:45 bis 10:35 Dokumentation Königreich der Affen Krieg der Brüder USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die berühmte Primatologin Jane Goodall gewährt tiefe Einblicke in ihre Forschungsergebnisse. Ihre Feldstudien an Menschenaffen im Gombe Stream Nationalpark von Tansania sind legendär. Im Mittelpunkt stehen die Schimpansenbrüder Frodo und Freud und ihr Kampf um die Vorherrschaft in ihrer Sippe. Der Thronverteidiger gegen den Herausforderer, eine Geschichte, so hochdramatisch, als hätte sie Shakespeare persönlich erdacht. Immerhin geht es bei den Auseinandersetzungen zwischen dem streitbaren Brüderpaar um nicht weniger als die Herrschaft über die Schimpansendynastie von Gambe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kingdom of the Apes

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 269 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 122 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 59 Min.