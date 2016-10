National Geographic Wildlife 01:50 bis 02:35 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Machtkämpfe USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Reich der Tiere ist ein Reich der Machtkämpfe. In dieser Welt herrschen Monarchen über königliche Familien und furchteinflößende Armeen - nur die Stärksten überleben. Der Eisbär trägt die Krone als größtes Landraubtier der Erde. Entsprechend fürstlich bedient er sich an der Natur und frisst so viele Seehunde, wie er fangen kann. "Machtkämpfe" zeigt den Rangstreit von Haien, Hyänen, Wölfen und Giraffen aus nächster Nähe und verfolgt sie bei ihrem täglichen Kampf um noch mehr Macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest