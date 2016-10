National Geographic Wildlife 23:25 bis 00:10 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Cowhide and Seek USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ausreißer und Abenteurer halten Dr. Pol und seine Crew diesmal auf Trab. Während sich der Chef zwei entlaufenen Bullen widmet, muss Dr. Emily bei einer Kuh Geburtshilfe leisten. Um das Leben von Muttertier und Kalb zu retten, legt sich die Ärztin ordentlich ins Zeug. Dr. Brenda bekommt es hingegen mit einer hochgradig fluchtgefährdeten Katze zu tun. Gleich zwei Deserteure bringen Charles derweil ins Schwitzen: Die Hunde Athena und Donar haben es geschafft, sich aus dem Haus zu stehlen. Schafft es Dr. Pols Filius, die Tiere wieder einzufangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol