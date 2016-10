National Geographic Wildlife 21:20 bis 21:50 Dokumentation Bedrohte Tierwelt Brasiliens Jaguar BRA 2004 2016-10-19 06:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Im brasilianischen Pantanal, einem riesigen Feuchtgebiet, lebt eines der größten und wildesten Raubtiere der Erde: der Jaguar. Zwar steht die Großkatze dort unangefochten an der Spitze der Nahrungskette, ist aber trotzdem gefährdet. Seit Rinderzüchter in den Jagdgebieten des Jaguars ihre Weideflächen ausweiten, verlegt sich die Raubkatze vermehrt darauf, Nutzvieh zu reißen, was die Rancher wiederum gegen sie aufbringt. Der Biologe Fernando Azevedo hofft, mit der Überwachung der Jaguarpopulation dazu beitragen zu können, dass Viehzüchter und Großkatzen eine Form des Zusammenlebens finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals of Brazil