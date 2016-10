National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:10 Dokumentation Tierische Freundschaften Der Hahn und das Kätzchen USA 2014 2016-10-18 04:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Ziemlich beste Freunde stehen auch in dieser Episode von "Tierische Freundschaften" auf dem Programm. Da wäre zum Beispiel ein Kakadu, für den es nichts Schöneres gibt, als seinen Katzenfreund zu massieren. Oder ein Jagdhund, der einen Uhu in sein Herz geschlossen hat und nicht mehr von dessen Seite weicht. Und schließlich stellt die Reihe einen Mann aus Kalifornien vor, der am liebsten zusammen mit seiner Ziege auf dem Surfbrett steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends