Dokumentation Jäger der Nacht Leoparden GB 2011

Kaum irgendwo sonst auf der Welt leben so viele Leoparden wie im Yala-Nationalpark auf der Insel Sri Lanka. Die Raubkatzen sind scheu und bewegen sich sowohl tagsüber als auch in der Nacht behände durch den dichten Dschungel. Wer sie in freier Wildbahn beobachten will, benötigt Geduld - und die richtige Ausrüstung: Mit Spezialkameras macht NATIONAL GEOGRAPHIC die Nacht zum Tag und ist auf diese Weise ganz dicht dran am Leben der eleganten Dschungelkatzen...

Originaltitel: Night Stalkers