National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Amerikas Nationalparks Olympic D, USA, GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Olympic-Halbinsel im äußersten Nordwesten der USA ist die Heimat vieler unterschiedlicher Wildtiere. Vor der schroffen Küste am Pazifik ziehen Schwertwale ihre Bahnen, und auch Seelöwen und Otter suchen nach Nahrung. Bei Ebbe wagen sich sogar Schwarzbären auf den freigelegten Meeresboden, um ihren Hunger nach frischen Krabben zu stillen. Durch die dichten Küstenwälder streifen Elche, während Eichhörnchen ihr Futter für den Winter horten. Gut die Hälfte der Halbinsel ist als Nationalpark ausgewiesen, darunter auch das Mittelgebirge der Olympic Mountains sowie drei große Seen im Norden und Nordwesten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's National Parks