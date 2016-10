National Geographic Wildlife 12:55 bis 13:45 Dokumentation Wildes Schottland GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In den meisten Jahren ist der Winter die härteste Jahreszeit auf den Hebriden, aber einmal pro Generation entpuppt sich der Frühling als noch härter. Der zweite Teil der Doku-Serie zeigt, wie die Inseln vom heftigsten Sturm seit Menschengedenken heimgesucht werden. Während sich das Drama langsam anbahnt, beobachtet die Kamera das Leben von Seeadlern, Hasen, Mardern, Seehunden und Sumpfohreulen und ihren Kampf, ihre Familien großzuziehen. Nachdem das Unwetter endlich vorbei ist und das Meer sich wieder erwärmt, lässt sich auch noch die spektakuläre Ankunft von Schottlands Riesenhaien beobachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Scotland: The Western Isles