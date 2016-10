National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Mafia im Rampenlicht USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Werbeagentur TBWA/CHIAT/DAY in Los Angeles gilt als besonders hundefreundlich. Doch auch hier gibt es Tiere, die ihren Besitzern und letztlich auch sich selbst das Leben schwer machen. Cesar Millan schaut in den Büros vorbei und kümmert sich um den Mischling Mafia. Der Hund verhält sich Fremden gegenüber nicht gerade zuvorkommend. Und auch der kleine Jack, ein Mix aus Chihuahua und Pinscher, sorgt immer wieder für jede Menge Ärger im Agenturalltag. Weil sich auch Rottweiler-Mix Grady häufig daneben benommen hat, erhielt das Tier Büroverbot. Ob Cesar den beiden helfen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer