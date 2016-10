National Geographic Wildlife 01:05 bis 01:50 Dokumentation Jäger der Nacht Hyänen GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn Gnus und Zebras auf ihrer alljährlichen Wanderung das Naturschutzgebiet Masai Mara in Kenia durchqueren, schlägt die Stunde der hier lebenden Tüpfelhyänen: Zu keinem Zeitpunkt ist das Nahrungsangebot so reichhaltig wie jetzt - und die Hyänen wenden geschickt Gruppentaktiken an, um ihre Beutetiere von der Herde zu trennen und zu überwältigen. Mit Hilfe von Nachtsicht- und Wärmebildkameras zeigt NATIONAL GEOGRAPHIC das vielseitige Verhaltensspektrum der Hyänen, die sich durch hohe Intelligenz und ein ausgeprägtes Sozialverhalten innerhalb des Rudels auszeichnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Night Stalkers