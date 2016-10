National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Der Mississippi - Amerikas Lebensader Reißende Fluten USA 2011 2016-10-16 08:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Frühling steigt der Wasserspiegel des Mississippi enorm an. Vor allem für Fische ist das ein paradiesischer Zustand. Andere Bewohner der Flusslandschaft haben dagegen unter den stetig steigenden Wassermassen zu leiden. Die reißende Flutwelle spült Biber und viele Vogelarten aus ihren Behausungen - ein Umstand, den wiederum Kojoten und Weißkopfseeadler bereits sehnsüchtig erwartet haben. Denn die Flüchtlinge sind nun leichte Beute für die Fleischfresser an den Ufern. Der Mississippi gibt und nimmt. Der Strom wird zum Herrscher über Leben und Tod... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Mississippi