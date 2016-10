National Geographic Wildlife 13:05 bis 13:35 Dokumentation Bedrohte Tierwelt Brasiliens Manati BRA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die vom Aussterben bedrohten Manati könnte die Rückführung von in Gefangenschaft großgezogenen Artgenossen in die Gewässer vor der Küste Brasiliens die Rettung sein. Schiffsschrauben, Fischernetze und Jäger haben die Population dieser Seekühe auf unter 500 sinken lassen. Die Aktivisten vom "Manatee Project" konnten in den letzten zehn Jahren zahlreiche gestrandete Kälber retten und sie in einer geschützten Umgebung großziehen. Nach einigen Jahren werden die Tiere wieder ausgewildert - in der Hoffnung, dass ihre wilden Artgenossen sie akzeptieren und sich mit ihnen paaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals of Brazil