National Geographic Wildlife 11:05 bis 11:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Kleine Hunde - Große Schnauze USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Viele junge Männer geraten irgendwann in ihrer Jugend in die falschen Kreise, schließen sich einer Gang an. Die Firma Homeboy Industries gibt solchen Menschen eine Möglichkeit, der Kriminalität und Gewalt zu entkommen, indem sie ehemaligen Bandenmitgliedern einen Job verschafft und sie bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft unterstützt. Außerdem lernen die Männer, ihre Aggressionen zu kontrollieren und Frauen respektvoll zu behandeln. Cesar Millan begegnet in dieser Episode drei Gang-Aussteigern, die Probleme mit ihren Vierbeinern haben: Bei Ray Morenos Pit-Bull ist der Name "Monster" leider Programm. Erik Galindo ist ebenfalls dreifacher Hundevater, doch Smokey, Roxie und Hazel bekommen sich regelmäßig in die Wolle. Und Sergio Ahumadas Malteser Shaggy treibt die Nachbarschaft mit seiner Dauerbeschallung in den Wahnsinn. Kein einfacher Einsatz für den Hundeflüsterer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer