National Geographic Wildlife 07:10 bis 07:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hyperaktiver Harley USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Der Weimaraner Memphis ist unersättlich. Er schluckt alles, was er finden kann. Die Folge: Schon zweimal musste er operiert werden, um von einem Gegenstand, der in seinem Hals stecken geblieben war, befreit zu werden. Seine Besitzer, die Familie Cowell, haben nun ein neues Haus bezogen und hoffen, dass Memphis sein Verhalten in der neuen Umgebung ändert. Um auf Nummer sicher zu gehen, engagieren die Cowells Cesar Millan. Kann er dem Tier helfen? Anschließend hat Debbie Schwierigkeiten mit ihrem Labrador Harley. Der Hund ist einfach unkontrollierbar. Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer