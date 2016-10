AXN 14:35 bis 16:05 Actionfilm Jackie Chan - Das Medaillon HK, USA 2003 20 40 60 80 100 Merken Geheimagent Eddie Yang, der nach Kontakt mit einem mysteriösen Medaillon über unnatürlich verstärkte Körperkräfte verfügt, versucht mit Hilfe der Interpol Agentin Nicole James seiner seltsamen Wandlung auf den Grund zu gehen und endet zwischen den Fronten der Unterwelt, in der sich alle das ominöse Amulett zu eigen machen möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Eddie Yang) Lee Evans (Arthur Watson) Claire Forlani (Nicole James) Julian Sands (Snakehead) John Rhys-Davies (Hammerstock-Smythe) Anthony Wong (Lester) Christy Chung (Charlotte Watson) Originaltitel: The Medallion Regie: Gordon Chan Drehbuch: Alfred Cheung Kamera: Arthur Wong Musik: Adrian Lee Altersempfehlung: ab 12