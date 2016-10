FOX 20:10 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Geschichte ohne Happy End USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Mord an Brent Bolton, einem Wissenschaftler des Verteidigungsministeriums, wird Nell als Nachfolgerin in die Abteilung des Opfers eingeschleust. Dort soll sie herausfinden, wer dem Forscher nach dem Leben getrachtet hat. Im NCIS-Hauptquartier droht unterdessen Ärger: Der neue Assistant Director Owen Granger zweifelt Hettys Führungskompetenzen an droht damit, sie zu ersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: R. Scott Gemmill