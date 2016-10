FOX 13:45 bis 14:45 Actionserie Undercover Blütenzauber BUL 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin bekommt von Jaro seinen ersten großen Auftrag. Er soll die Herstellung und den Vertrieb von gefälschten Euroscheinen organisieren. Dazu muss er Kontakt zu den Abnehmern aufnehmen und die Truppe dirigieren. Leider kommt Martin die Polizei in die Quere und nur dem tollkühnen Wagemut von Herzog ist es zu verdanken, dass der Bande mal wieder die Flucht gelingt. Popov und seine Leute sind wieder die Angeschmierten, aber Martin hat seine Bewährungsprobe bestanden und Jaro ist sehr zufrieden. Jaro hat darüber hinaus meisterlich auf Mironovs Attacke gegen eine seiner Firmen reagiert. Erst ließ er den Aktienkurs in den Keller rauschen und trieb damit Mironov in den Verlust, dann setzten die Aktien nach einer kleinen Manipulation wieder zum Höhenflug an. Jaro ist wie immer der Gewinner. Auch Boyana ist immer noch an Jaros Seite, aber sie zahlt einen hohen Preis dafür. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Michal Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Hristo Mutafchiev (Alexander Mironov) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov Kamera: Radoslav Gochev