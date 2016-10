FOX 22:30 bis 23:15 Actionserie Strike Back Puschkin GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Drogenhändler getarnt lassen sich Stonebridge und Scott in ein russisches Gefängnis einschleusen, um den von der Auslieferung an die USA bedrohten Hacker Erik Andersson daran zu hindern, die Firewall der von MacKenna an sich gebrachten NATO-Festplatte zu knacken. Alles läuft nach Plan, bis Stonebridge im entscheidenden Moment wieder nicht in der Lage ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Als al-Zuharis Leute den Druck erhöhen, damit Andersson seine Arbeit schnell beendet, können Scott und Stonebridge einen Mitgefangenen für ein Ablenkungsmanöver gewinnen, um zu fliehen. Unerwartete Hilfe kommt von einem russischen Geheimagenten, der Verbindungen zu Locke hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Simon Burke, Ben Newman Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Scott Shields