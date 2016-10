FOX 20:10 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Zwei Arten Schuld USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Marty Deeks wird von Henrietta "Hetty" Lange mit einem raffinierten Täuschungsmanöver beim Police Department eingeschleust, um einen Maulwurf in den eigenen Reihen enttarnen zu können, der geheime Informationen und alle geplanten aktuellen Aktionen der Polizei an den Gangster Fisk weitergibt. Deeks kommt dem Verräter schon bald auf die Spur, doch dabei gerät er selbst in akute Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Steven DePaul Drehbuch: Dave Kalstein