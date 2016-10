FOX 13:45 bis 14:45 Actionserie Undercover Im Alleingang BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Rossen hat schwer damit zu tun, dass sein Leben bald zuende gehen wird. Er möchte gern noch einmal ein großes Ding drehen, um seinen Sohn abzusichern und er erhält einen Tipp von einem Geldtransportwagenfahrer. Ivo fragt Jaro, ob er da einsteigen will, aber dem ist sein neuer guter Ruf als Geschäftsmann zu viel wert. Gerade ist er offiziell groß ins Straßenbaugeschäft eingestiegen und hat sich von der Presse entsprechend feiern lassen. Deshalb möchte er jede Verbindung zu kriminellen Geschäften meiden. Ivo will das Ding trotzdem mit Rossen durchziehen und tatsächlich gelingt der Coup. Beute: 2,5 Millionen. Aber Ivo wird dabei verletzt und ihm steht eine harte Auseinandersetzung mit Jaro bevor. Ivo will mit Sunny zusammen ein neues Leben beginnen. Ausgerechnet der neue Partner von Jaro, Damyanov, ein alter Schulkamerad von Margarita, versucht die alte Freundschaft zu ihr wieder aufleben zu lassen. Und da Popov kaum noch ein Auge für sie hat, hat er ein relativ leichtes Spiel. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Evgeni Budinov (Yavor) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bozhinov Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov Kamera: Nenad Boroevich