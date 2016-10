FOX 03:50 bis 04:40 SciFi-Serie Doctor Who Albtraum in Silber GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doctor und Clara reisen mit ihrem Anhang an einen Ort, der früher als der beste Vergnügungspark der ganzen Galaxie galt: Hedgewick's World of Wonder. Doch von der ruhmreichen Vergangenheit der Anlage ist heute nicht mehr viel zu sehen. Inzwischen hausen dort nur eine versprengte militärische Spezialeinheit, ein Schach spielender Zwerg und ein Schausteller, der seine besten Tage längst hinter sich hat. Ausgerechnet an diesem Ort wird der Doctor wieder einmal von seinen ältesten Feinden heimgesucht: den Cybermen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara) Eve De Leon Allen (Angie) Kassius Johnson (Artie) Karen Gillan (Amy Pond) Alex Kingston (River Song) Jason Watkins (Webley) Originaltitel: Doctor Who Regie: Stephen Woolfenden Drehbuch: Neil Gaiman Kamera: Tim Palmer Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12

