FOX 21:40 bis 22:25 Arztserie The Night Shift Una lunga notte USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Die Sicherheitslage in San Antonio ist angespannt: Das Gerichtsurteil gegen den Weißen Steven Benedict, der einen Schwarzen nach eigener Aussage in Notwehr erschossen hat, steht unmittelbar bevor. Auch im Team der Notaufnahme sind die Meinungen über den Fall gespalten, als plötzlich die Nachricht eintrifft, dass Benedict vor der Urteilsverkündung in Ohnmacht gefallen ist und ins San Antonio Memorial Hospital gebracht werden soll. Währenddessen eskaliert die Situation in der Stadt weiter, als ein schwarzer Teenager und ein Polizist bei einem Schusswechsel schwer verletzt werden... Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Oz Scott Drehbuch: Zach Lutsky Musik: Fred Coury Altersempfehlung: ab 12