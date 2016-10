FOX 13:45 bis 14:45 Actionserie Undercover Katana BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro outet sich nun als Kunstliebhaber, der die Kunst über die Frauen stellt und hat seine Begehrlichkeit auf ein Katana-Schwert aus Japan geworfen, das unbezahlbar ist. Es gehört Lachev, der wiederum nicht daran denkt, es herzugeben. Allerdings ist Lachev sehr verrückt nach einem Trinkhorn aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Also bietet ihm Jaro an, das Trinkhorn gegen das Schwert zu tauschen. Das Trinkhorn wurde von Shterev ersteigert, einem schwerreichen Bulgaren, der seine Villa mit modernsten Alarmanlagen ausgestattet hat. Ivo erhält den Auftrag, den Einbruch und Diebstahl des Trinkhorns zu organisieren. Der Job geht an Martin, ihm zur Seite gestellt werden Kiril, also sein Vater, und Svilen, ein Computernerd. Es gelingt diesem Gegenteil eines Dreamteams den Auftrag zu erfüllen. Allerdings ist offenbar die Sicherheitsfirma informiert worden. Martin und Svilen können zwar abhauen, aber Kiril wird gestellt und erleidet dabei einen Herzinfarkt. Das alles bekümmert Jaro wenig. Hauptsache er hat das Trinkhorn und erhält nun das kostbare japanische Schwert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Hristo Mutafchiev (Alexander Mironov) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bozhinov Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov Kamera: Nenad Boroevich