FOX 09:50 bis 10:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Spione USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Catherine und Billy observieren John Cutler, da seine Frau ihn verdächtigt, eine Affäre zu haben. Als er sich mit einem Callgirl in einer Waldhütte aufhält, wird er ermordet. Auch Billy und Catherine werden in einen Schusswechsel verwickelt, und Billy stirbt an den Folgen. Die Leiche von John Cutler verschwindet inzwischen vom Tatort. Catherine schließt sich Five-0 an, um den Mörder zu fassen. Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Justin Bruening (Lt. Commander Billy Harrington) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Moira Kirland, Eric Guggenheim Musik: Keith Power