FOX 03:15 bis 04:00 Mysteryserie The Walking Dead Die Nacht vor dem Morgen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Gruppe muss sich einem neuen Feind stellen: Negan und den Saviors. Rick und die anderen haben erkannt, dass dies die einzige Möglichkeit ist, den Frieden in Alexandria zu erhalten. Dieses Mal sieht es allerdings ganz danach aus, als könnten sie die Unterlegenen sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Musik: Bear McCreary

