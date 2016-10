FOX 20:15 bis 21:00 Mysteryserie The Walking Dead Danke USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick und seine Gruppe suchen nach einer sicheren Bleibe. Ein leeres Gefängnis dient ihnen als Quartier und wird zu einer sicheren Festung ausgebaut. Doch nicht nur die Beißer sind ihnen auf der Spur, Gefahr droht auch von unbekannter Seite. Ein anderer Teil der Gruppe entdeckt eine Stadt, die befestigt ist und Komfort bietet. Dort herrscht ein despotischer Mann, der sich Gouverneur nennen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Alexandra Breckenridge (Jessie Anderson) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Seth Gilliam (Father Gabriel Stokes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael Slovis Drehbuch: Angela Kang