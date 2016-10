FOX 13:30 bis 14:30 Actionserie Undercover Der fromme Herzog BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Popov ist jetzt wieder voll eingestiegen, nachdem er den Stuhl von Slavov übernommen hat. Er sieht sich seinem großen Ziel, Jaro zu verhaften, ein gewaltiges Stück näher. Doch bei ihm zu Hause tauchen auf einmal neue Probleme auf. Zori mutiert vom Mama-Töchterchen zum Papa-Töchterchen und lässt sich von ihm Schießunterricht erteilen und steckt ihm auch so manche Ungereimtheiten über ihre Mutter. Kein sehr schönes Spiel, aber Popov durchschaut das natürlich und hofft, dass bald wieder Frieden einkehrt. Herzog hatte ein Gotteserlebnis und ist wie ausgewechselt. Immer noch skrupellos, was seine Gangsterkarriere angeht, aber zumindest hat er jetzt immer noch ein Gotteswort für seine Opfer übrig und verschreibt sich voll und ganz der Bibel. Ivo kommt mit seiner neuen Rolle noch nicht richtig zurecht. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten, zum Beispiel bei der Produktion von Amphetamin, doch er tut sein Bestes. Auch Haar und Martin haben Probleme und müssen sich einiges einfallen lassen, um den Wunsch ihres Bosses zu erfüllen. Zum Schluss kommt es bei einer Polizeiaktion gegen ein Drogenlabor zu einer Schießerei, bei der Vassil schwer verletzt wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Hristo Mutafchiev (Alexander Mironov) Milena Nikolova (Adriana) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov Kamera: Radoslav Gochev Altersempfehlung: ab 16