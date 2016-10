FOX 11:00 bis 11:50 SciFi-Serie Doctor Who Geisterjagd GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doctor und Clara kommen 1974 zu einem verlassenen Anwesen im Moor, dem Caliburn House. Dort suchen Professor Alec Palmer und Emma Grayling nach der sogenannten Brunnenhexe. Der Geist dieser Frau soll das Anwesen seit Jahrhunderten. Emma vermutet, dass die Frau sehr einsam sein muss, doch der Doctor und Clara entdecken etwas ganz anderes: Bei der Erscheinung handelt es sich um eine Zeitreisende, die in einer Dimension festsitzt, in der die Zeit nur sehr langsam vergeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Alex Kingston (River Song) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory) Jenna Coleman (Clara) Jessica Raine (Emma Grayling) Kemi-Bo Jacobs (Hila) Originaltitel: Doctor Who Regie: Jamie Payne Drehbuch: Neil Cross Kamera: Mike Southon Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12