FOX 01:30 bis 02:15 Mysteryserie The Walking Dead Helfer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit Rick weiß, dass Jessie und ihr Sohn von ihrem Mann geschlagen werden, lodert in ihm Mordlust, die er nur schwer unterdrücken kann. Schließlich kommt es zu einem Showdown. Kann Rick seine Wut unter Kontrolle halten? Währenddessen finden Daryl und Aaron im Wald besorgniserregende Spuren von Menschen, die scheinbar keinen Unterschied zwischen den Lebenden und den Untoten machen. Sind auch sie in Gefahr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael E. Satrazemis Drehbuch: Angela Kang Kamera: Stephen Campbell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16