FOX 23:15 bis 00:00 Mysteryserie The Walking Dead USA 2015 Stereo 16:9 HDTV In Alexandria angekommen, werden Rick und die anderen von der Anführerin Deanna aufgefordert, ihre Waffen abzugeben. Danach unterhält sie sich mit jedem einzelnen und weist jedem Gruppenmitglied eine Aufgabe in der neuen Gemeinschaft zu. Der Gruppe fällt es schwer, sich an den neuen Lebensstil zu gewöhnen. Sie sehen sich gezwungen, darüber nachzudenken, ob sie wieder zu ihren alten Persönlichkeiten zurückkehren können. Denn die Gemeinschaft in Alexandria hat keine Ahnung von der Welt außerhalb der Mauern... Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Channing Powell Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16