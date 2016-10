FOX 22:30 bis 23:15 Mysteryserie The Walking Dead Akrasia USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem die Gruppe einen schweren Sturm überstanden hat, treffen Rick und die Anderen mit dem neu aufgenommen Aaron auf eine weitere vordergründig freundlich gesinnte Person, der sie aber trotzdem nicht vertrauen wollen. Die Gruppe beschließt, sich mit den beiden zu ihrer "sicheren Stadt" aufzumachen. Jedoch beschleicht die Truppe mehr und mehr das Gefühl, dass dort etwas ganz und gar nicht stimmt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Mark Behar (Walker) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chad L. Coleman (Tyreese Williams) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Seth Gilliam (Father Gabriel Stokes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Larysa Kondracki Drehbuch: Seth Hoffman Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16