FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie The Walking Dead Der hohe Preis fürs Leben USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einer Erkundungstour durch Noahs alte Heimatstadt wird Tyreese von einem Beißer angegriffen. Kann Noah ihn retten? Nach den letzten schwerwiegenden Ereignissen, die die Gruppe durchleben musste, kommt sie von ihrem geplanten Pfad ab, was sich bald als ein Glücksgriff herausstellen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Mark Behar (Walker) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chad L. Coleman (Tyreese Williams) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Seth Gilliam (Father Gabriel Stokes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16