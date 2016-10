FOX 17:05 bis 17:50 Arztserie The Night Shift La speranza ha le ali USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der vierjährige Frankie Watkins ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Während das Notfallteam um das Leben des Jungen kämpft, befragt Scott die Eltern. Dabei gewinnt er den Eindruck, dass die beiden etwas vor ihm verbergen. Doch erst als klar wird, dass Frankie dringend eine Knochenmarktransplantation benötigt, kommen die wahren Hintergründe ans Licht. In Afghanistan behandeln Drew und Syd derweil den angeschossenen Akmal und dessen schwangere Frau Sharbat. Doch dadurch bekommen die beiden Ärzte bald ziemlichen Ärger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Tom Garrigus Musik: Fred Coury Altersempfehlung: ab 12