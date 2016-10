FOX 09:25 bis 10:10 Krimiserie Navy CIS Kobalt 60 USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Roman Vega, Lance Corporal der Marines, gelingt es gerade noch rechtzeitig, seinen Bruder Alfonso kurz vor der Explosion einer Autobombe in seinem Kofferraum zu warnen. Gibbs und McGee übernehmen die Ermittlungen, bei denen sie Roman als Mitglied einer peruanischen Terrorzelle entlarven, die in D.C. Anschläge mit schmutzigen Bomben verübt. Die Gefahr dieser Zelle wird als hoch eingestuft. Als Gibbs und McGee eine weitere Bombe finden, entpuppt sich die Terrorzelle als Finte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16