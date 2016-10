FOX 05:25 bis 06:30 Actionserie Undercover Diener zweier Herren BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Sunny "entsorgt" wurde, tut sich Jaro wieder mit Boyana zusammen. Aus mehreren Gründen: Er kennt sie, er vertraut ihr und sie ist sehr aufregend und kann ihn in die bessere Gesellschaft einführen, was sie auch tut. Wenngleich Jaros erste Schritte auf dem Gesellschaftsparkett dann etwas holprig ausfallen. Doch aller Anfang ist schwer. Martin ist klar, dass er nun zwei "Herren" dient: Popov und Mironov. Aber er weiß auch, dass sein Job bei Jaro ein Tanz auf dem Vulkan ist. Rossen hat große Sorgen: Der Herzog hat Ausfallerscheinungen und erfährt vom Arzt, dass er an einem Gehirntumor leidet. Keine sehr gute Nachricht für ihn. Und Mironov plant offenbar Frau Nedelcheva bei ihrem Politcomeback zu helfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Yoanna Boukovska (Anna Nedelcheva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Hristo Mutafchiev (Alexander Mironov) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov Kamera: Radoslav Gochev Altersempfehlung: ab 16