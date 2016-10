FOX 00:45 bis 01:30 Mysteryserie The Walking Dead Verschwunden USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Carol und Daryl folgen einer Spur ins verwüstete Atlanta, um die vermisste Beth und ihre Entführer ausfindig zu machen. Die heldenhafte Rettungsaktion ist ein gefährliches Unterfangen, aber es steht auch viel auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Seith Mann Drehbuch: Matthew Negrete, Corey Reed Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary