FOX 22:30 bis 23:15 Mysteryserie The Walking Dead Vier Wände und ein Dach USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Erneut müssen sich Rick und der Rest seiner Gruppe mit den ehemaligen Bewohnern von Terminus auseinandersetzen, die Bob in ihrer Gewalt haben. Abraham und Rick geraten unterdessen in Streit darüber, welche nächsten Schritte zu unternehmen sind. Abraham will sofort nach Washington aufbrechen, während Rick noch auf Daryl und Carol warten will, die sich auf der Suche nach der entführten Beth befinden. Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Chris Burns (Mike) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chad L. Coleman (Tyreese) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Lawrence Gilliard Jr. (Bob Stookey) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Jeffrey F. January Drehbuch: Angela Kang, Corey Reed Kamera: Stephen Campbell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16