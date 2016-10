FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie The Walking Dead Keine Zuflucht USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick und seine Gruppe befinden sich immer noch in Terminus, eingesperrt in einen Zugwaggon. Die Bewohner des Ortes sind gut bewaffnet und vernetzt. Rick plant den Ausbruch um jeden Preis, doch gelingt der Gruppe die Flucht noch rechtzeitig? Währenddessen befinden sich Tyreese und Carol, gemeinsam mit Baby Judith, getrennt vom Rest der Gruppe auf dem Weg nach Terminus. Werden sie die Gruppe retten oder macht ihnen eine Zombieherde einen Strich durch die Rechnung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Preston Baker (Terminus Guard) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chad L. Coleman (Tyreese) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Seth Gilliam (Father Gabriel) Lawrence Gilliard Jr. (Bob Stookey) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16